Acusan a Pepe Le pew por fomentar la “cultura de la violación”

Pepe Le Pew, el zorrillo francés de dibujos animados fue señalado por, supuestamente, fomentar el abuso entre los menores que miran este tipo de contenidos.

El columnista del New York Times, Charles M. Blow, compartió en twitter su punto de vista sobre el personaje de Pepe Le Pew, donde explica como éste besa a una chica sin su consentimiento y en contra de su voluntad, además se nota que ella lucha para alejarse de él, pero él no lo permite.

Blow argumenta que este tipo de caricaturas no ayuda a educar a los niños: “Esto ayudó a enseñar a los niños que “no” en realidad no significaba no, que era parte del ‘juego”. Incluso el tipo de acciones que Pepe Le Pew tiene en la caricatura perpetua la cultura de la violación “les enseñó a superar las extenuantes, incluso las objeciones físicas de una mujer, era normal, adorable, gracioso. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de HABLAR”.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021