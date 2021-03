COVID-19 trajo más precarización laboral para las mujeres

Un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) revela que a pesar de que hay mayor conciencia de los desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo, la igualdad de género aún no es una de las principales prioridades para el 70% de las empresas globales, según los profesionales de negocios encuestados.

Previous General Motors lanzará al mercado su primera camioneta pickup eléctrica