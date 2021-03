Quienes obstaculizaron la democracia, no están con las mujeres: Sheinbaum

La jefa de Gobierno presentó la Estrategia Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti.

Los que se opusieron al desarrollo de la democracia y optaron por la guerra como solución a los problemas del país “no están con los derechos de las mujeres”, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Día Internacional de la Mujer.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum planteó que la lucha por los derechos de las mujeres “tiene contexto, viene de tiempo y lo han defendido muchas mujeres que han luchado también por la transformación del país”.

Y expuso “que no se nos olvide que parte del trabajo que hacemos casa por casa, de defensa de las mujeres de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de una vida libre de violencia, tiene que ver con una lucha de transformación de nuestro país”.

Y se refirió a que aquéllos que “mercantilizan los derechos, que hicieron del derecho a la salud una mercancía, no están por los derechos de las mujeres, aquellos que mercantilizan la educación que quisieron que la educación dejara de ser un derecho y se convirtiera en una mercancía, no están por los derechos de las mujeres, porque el que cree que la educación es una mercancía y que hay que pagar por ella, a quien más afecta es a las mujeres”.

Sheinbaum presentó la Estrategia Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti, que se trata de un grupo de mujeres que recorrerán 170 colonias donde existen los índices más altos de marginación y de violencia contra las mujeres, y casa por casa les informarán cuáles son sus derechos.

Detalló que la mayor parte de los delitos violación y acoso se dan dentro de los domicilios “más del 70 por ciento de las violaciones no solamente en la ciudad y en nuestro país, sino en todo el mundo se dan dentro de las familias, y muchas veces las mujeres no saben a dónde acudir”

En ese sentido Sheinbaum detalló que la Red de Mujeres en Alerta por Ti, irán de casa en casa informando a las mujeres que existe la Línea Mujeres, que da atención telefónica 24 horas al día, también existen las LUNAS en todas las alcaldías, que otorgan apoyo jurídico y psicológico.

Sheinbaum detalló que también se crearán Círculos Solidarios de Mujeres donde las mujeres víctimas de violencia serán escuchadas, se generará un diagnóstico de su situación y se les podrá canalizar a la institución necesaria.