LA DOBLE CONDENA DE ROSARIO

Por Greta Hoffman

Rosario Robles Berlanga trae “el santo de espalda”. Quienes presumiblemente eran sus amigos, la abandonaron, la dejaron sola y, quienes fueron sus aliados, ahora, desde el poder le han dado con todo.

La ex funcionaria tiene en su contra la animadversión personal del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y también al presidente de la Suprema Corte, de la Fiscalía, vamos, ni el perro de Don Pancho la quiere.

Una cosa es innegable: sí existió una estafa y aunque ella asegura que no se quedó con dinero alguno, es evidente que, desde la posición que manejaba, tanto en la Sedesol como en la Sedatu, supo quién lo hizo, quien lo ordenó y quién lo operó… quizá ella.

Si alguien la hizo, que la pague, pero los juicios deben llevarse sin la carga de los rencores personales, ni los enconos de la lucha por el poder.

Menos aún deben usarse como cortinas de humo del desastre en seguridad y economía en que nos encontramos inmersos.

¿Qué tanto sabía Rosario Robles de las operaciones de la “estafa maestra”?. Eso es lo que la justicia debe dilucidar, toda sospecha tendrá que acreditarse, pero es claro que el proceso contra Rosario Robles comenzó manchado.

Y es que debe haber es un juicio justo, despojado de rencores personales de los gobernantes en turno.

Hay que tomar en cuenta que ella no se fugó ni permitió que encarcelaran a su madre para evadir a la justicia, como hizo Emilio Lozoya, pero hay varios elementos que permiten ver que entre el Presidente y Rosario Robles existe choque personal.

En el PRD, partido que ambos presidieron, Robles y López Obrador hacían equipo político, incluso ella, desde la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, operó para que Andrés Manuel López Obrador ganara la elección a Santiago Creel, por una nariz, y fuera su sucesor.

Después vino la ruptura por el caso Ahumada, Bejarano, las ligas, y el vuelco político de Rosario Robles.

El juez que dio la prisión preventiva a Robles sugirió que se investigara a su sucesor en Sedesol, José Antonio Meade, porque tuvo en sus manos el acta entrega-recepción donde venían los números de la estafa maestra.

Pero nada. Se trata de otro asunto personal. Meade Kuribreña es un ciudadano honesto a carta cabal, y eso molesta en Presidencia, donde creen tener la patente exclusiva de la autoridad moral.

A Rosario Robles le cargaron la mano con la prisión preventiva, sin que haya culpabilidad dictaminada de su parte.

Sea culpable o inocente, Rosario Robles puede darse por hundida porque tiene al aparato del Estado sobre ella.

Y contra los rencores transformados en poder político, nadie puede.