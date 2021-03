Ordenan detención de ex dirigente del Pri-CDMX

La UIF denunció a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ante la Fiscalía por delincuencia organizada, trata de personas y lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias y denunció al exlíder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

La Unidad de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y lavado de dinero, de acuerdo con Aristegui Noticias.

La UIF señala al ex presidente del PRI local por realizar operaciones en el sistema financiero que no se encuentran vinculadas a su actividad comercial o de negocios lícitos.

Otra acción que la UIF realizó contra el exlíder del PRI local, y gente allegada a él, fue cancelar sus cuentas bancarias tras una investigación en la que participó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX.

Las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fueron congeladas por estar señalado del delito de trata de personas, de acuerdo con La Jornada.

Por el momento no se cuenta con el monto precio de las cuentas; se espera que el total se informe en unas tres semanas.

Un juez de CDMX ordenó la detención de el ex dirigente del PRI en el DF por los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa; así como de asociación delictuosa.

Además de De la Torre, la orden de aprehensión también es para la diputada local del PRI Sandra Esther Vaca Cortés; el ex secretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano; y las ex empleadas del partido Claudia Priscila y Adriana.

La detención se tras un reportaje que Aristegui Noticias publicó en 2014 donde reveló que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre operaba una red de prostitución a través del PRI.