“El castigo en este caso es la condena pública”: AMLO pidió no perseguir a nadie por disturbios del 8M

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles en su conferencia de prensa que no se va a perseguir a nadie, luego de los incidentes que se presentaron en la marcha del 8M.

“Ya hablamos ayer sobre este tema yo considero que va informar la jefa de gobierno, estuvo presente al tanto…

«Mi opinión es de que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública, la gente no ve bien”, indicó el mandatario mexicano.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dará detalles sobre los indultados en la marcha del 8M.

Aseguró que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia, porque el machismo es violencia, “¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?, como que hace falta más análisis y reflexión”.

Señaló que en el país hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad y eso es válido, legal y legítimo, pero insistió en en este tipo de movimientos hay mucha infiltración, mucha manipulación.