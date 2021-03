Maestro de la UNAM alienta a torturar mujeres

Un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en el ojo del huracán luego de que en una de sus clases alentara la tortura de mujeres que asisten a las marchas feministas.

En un video de TikTok se logra ver al profesor Genaro Castro Flores de la Facultad de Contaduría y Administración opinando sobre los feminicidios y las mujeres que protestan.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo”, dice el profesor en sus lamentables declaraciones.

Por si fuera poco, el mismo maestro continúa y asegura que las mujeres no mueren porque sí, sino porque ellas lo buscan.