El alcalde de Cuajimalpa denuncia amenazas de muerte y extorsiones

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que ha sido blanco de extorsiones y amenazas de muerte.

A través de una carta, el alcalde priista, quien busca reelegirse en las elecciones del próximo 6 de junio, informó que el 17 de enero recibió la primera de una serie de extorsiones y amenazas, por lo que el 6 de marzo presentó la denuncia correspondiente.

«Aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren, por contrato, terminar con mi vida y/o la de mi familia, así como otros que podrían estar implicados», se lee en el escrito difundido.

Rubalcava aseguró que la evidencia es irrefutable y que el riesgo de que atenten contra su vida o la de su familia «es real y latente».

“Sé que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y opinión de los cuajimalpenses».

La denuncia surge en medio del proceso electoral más grande de la historia de México, que ya se ha visto marcado por la violencia. Desde que arrancó oficialmente el proceso en septiembre hasta febrero de este año, se han registrado 73 delitos relacionados con política, en los que 64 personas fueron víctimas de homicidio, según cifras del gobierno federal.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles en una rueda de prensa que la denuncia de Rubalcava ya está bajo investigación y que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ya está en contacto con el alcalde.

Además, señaló que de cara a las elecciones no se tienen ubicados otros focos rojos por denuncias o amenazas a aspirantes a cargos públicos. «Este es un caso especial, en particular de Cuajimalpa, no ha habido otros», dijo.

Apenas el jueves, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, anunció la estrategia para proteger a los más de 21,000 candidatos que estarán en contienda este año, la cual incluye instalar mesas de trabajo y reforzar la seguridad en estados y municipios de alto riesgo, para evitar amenazas, intimidaciones o cooptaciones por parte del crimen organizado o delincuentes «de cuello blanco».