No habrá aumento a tarifa de transporte, asegura SEMOVI

En este momento no está planteado un incremento a la tarifa de transporte en la Ciudad de México, afirmó Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En videoconferencia de prensa, Lajous dijo que se ha apoyado a los transportistas con bonos de combustible, chatarrización, capacitación y ayuda con seguridad social y atención en el IMSS.

“Planteado, así como un incremento en este momento pues no tenemos esa posición”, dijo.

“Estamos conscientes de la situación económica en la ciudad”, agregó.

Dijo que no se explica por qué se movilizaron si el dialogo estaba abierto, incluso, que este martes no acudieron a una mesa de trabajo.

“Nosotros nunca hemos cerrado el dialogo”, dijo.

Cabe mencionar que tras el bloqueo de transportistas, la Fuerza Amplia Transportista (FAT) informó en conferencia que lograron que el Gobierno capitalino se siente a negociar la próxima semana un esquema de subsidios y condonaciones.

Los apoyos económicos irían en bonos para combustible y condonación de pago de derechos como uso de Cetram, derroteros y revistas, pero seguirán insistiendo en el aumentó tarifario de dos pesos y amagaron con realizar más manifestaciones si no ven disposición de las autoridades capitalinas.