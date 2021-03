Alcalde de Cuajimalpa denuncia amenazas de muerte

“Al inicio no les quise dar importancia (sobre las amenazas), hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía”, explicó Ruvalcaba en un comunicado.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, denunció este miércoles ser víctima de amenazas de muerte a partir del pasado 17 de enero.

Por medio de un comunicado, Rubalcava asegura que hay un “ataque a la democracia” en lo que él considera “uno de los peores momentos para ser candidato a un puesto de elección popular”.

“Al inicio no les quise dar importancia (sobre las amenazas), hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía, debido a la brutalidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando”, informó.

El funcionario interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que mostró su preocupación por las cifras de políticos asesinados, que son 53, y 66 funcionarios.

“Se que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y opinión de los cuajimalpenses”, aseguró.

En Twitter, Rubalcava adjuntó el documento siendo denunciante en la entrevista que sostuvo ante la Fiscalía de Investigación.