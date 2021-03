Diputados aprueban en lo general legalización de la marihuana

La Cámara de Diputados aprobó con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y adiciona la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, que propone la regularización y legalización de la marihuana en México.

Esta legislación propone la regulación del almacenamiento, aprovechamiento, comercialización, consumo, cosecha, cultivo, distribución, empaquetamiento, etiquetado, exportación, importación, plantación, siembra, compra y venta de la marihuana, entre otras.

Tras su aprobación, declarada por la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, comenzará la discusión de dicho dictamen, ahora en lo particular.

La regulación del consumo de la mariguana obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de cannabis.

Después de tres aplazamientos, el alto tribunal estableció el 30 de abril de 2021 como fecha límite para que el Congreso regule este asunto.

El dictamen crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modifica la Ley General de Salud y el Código Penal para legalizar el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la mariguana bajo control federal.

La iniciativa, aprobada en el Senado el 19 de noviembre del año pasado, permite fumar mariguana sin presencia de menores de edad, poseer hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de fumadores con un máximo de 50 plantas.

También establece un sistema de licencias para la siembra, el cultivo, la cosecha y la venta de mariguana y derivados con cannabis no psicoactivo.

El texto aprobado en el Senado también preveía la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, pero los diputados tumbaron esta propuesta y establecieron que el ya existente Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) regule la normativa sobre mariguana.

La regulación ha sido recibida con suspicacias por organizaciones defensoras del consumo lúdico de mariguana, ya que no se despenaliza del todo su posesión.

La legislación prevé multas por portar entre 28 y 200 gramos, y penas de prisión de hasta 15 años por portar más de 300 gramos.