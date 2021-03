“Estamos concentrados en gobernar la ciudad”: Sheinbaum aún no piensa en relevar a AMLO en la Presidencia

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara durante su conferencia mañanera del pasado jueves que “ya hay relevo generacional”, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, dijo, ante las menciones de su nombre como posible candidata presidencial en 2024, que ella está concentrada en gobernar la ciudad.

“Estamos concentrados en gobernar la ciudad, ese es nuestro objetivo”, dijo Sheinbaum el viernes, cuestionada sobre las declaraciones del presidente López Obrador, y la difusión de otros nombres, como el del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, o el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Ricardo Monreal, como aspirantes a la presidencia.

“No, imagínense que me ponga yo a ‘futurear’. No, qué. Estamos gobernando la ciudad y más en una situación tan compleja como la que vivimos. La concentración es en gobernar la ciudad y servir a la ciudadanía”, dijo Sheinbaum.

Ante la insistencia de la prensa, que le dijo si entonces “que la den por muerta”, la mandataria capitalina respondió que el objetivo que tenía era concentrarse en el gobierno de la Ciudad de México, “para eso nos eligieron”, mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en la conferencia de prensa mañanera del jueves que cuando termine su mandato, en 2024, se retirará de la política completamente y escribirá un libro sobre el pensamiento conservador, que calcula, le tomará unos tres años.

Dijo que jubilarse es no volver a participar en nada ni opinar. “Pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar”, indicó.

El mandatario afirmó que cuando acabe su sexenio no opinará ni recibirá a nadie que tenga que ver con la política, se irá a vivir a su quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas; dijo que vivirá de su pensión y se pondrá a escribir. Relató que para eso ya se está preparando psicológicamente, pero se dijo contento porque ya hay “relevo generacional”.

“Ya no voy a meterme en nada, pero estoy muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico, o sea yo tengo 67, de 50 para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero la verdad la verdad, si hay relevo de este lado, ellos tienen problema, nosotros no”, expresó el mandatario mexicano en aquella ocasión.

“Si el pueblo lo decide y el creador lo permite yo estoy (en la Presidencia) hasta el 2024 y ahí me jubilo. (…) Pero jubilar es no volver a participar en nada. No opinar. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para esto”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional del jueves.

También aseguró que es necesario darle oportunidad a las nuevas generaciones y, por ello, se retirará completamente de la política. “Me alejo por completo”.

“Tengo un libro pendiente que quiero hacer sobre el pensamiento conservador”, agregó el presidente, que calculó tres años para realizar este proyecto.

El mandatario ya había expresado en diversas ocasiones sus intenciones de dejar la política tras su mandato.

Recordó que tras la Presidencia será merecedor de una pensión y esta se deberá, puntualizó, a los más de 20 años que estuvo en el servicio público.

“Completaré más de 20 años, pues estuve en el Instituto Nacional Electoral (INE), tengo mis comprobantes de que pagué mis cuotas, luego estuve en el Instituto Nacional de Consumidor (INCO), luego fui jefe de gobierno también pagué mis cuotas y ahora desde acá (en la Presidencia)”, detalló.

Aseguró que con ese tiempo de servicio “le va a alcanzar” para vivir bien porque la vida en Palenque, suroriental estado de Chiapas, donde tiene su rancho, no es cara y además su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, “tiene su trabajo”.