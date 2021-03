“El compromiso es con la Constitución”: jueces respondieron a AMLO

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito dio su respuesta luego de que este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitara al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar el proceder de los jueces.

“En relación a expresiones que ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”, indicó la Asociación en un breve comunicado.

Luego de que empresas obtuvieran una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al Consejo de la Judicatura Federal investigar al jurista.

El Presidente sostuvo durante la conferencia de prensa matutina que hay magistrados desde el sexenio de Enrique Peña Nieto para proteger a las empresas particulares extranjeras, luego de que un juez frenara la aplicación de la Ley de Industria Eléctrica.

“Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, comentó el mandatario.

“Vamos a atender este asunto, ya les he dicho, incluso al gerente de Iberdrola le dije estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos, están excedidos, no estamos cancelando la Reforma Energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas, lo que más daña y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos. Vamos a estar defendiendo este punto”.