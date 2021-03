Entre deudas y cierres, el COVID pone en crisis a espacios culturales de la CDMX

La pandemia de COVID-19 no solo obligó a que cientos de establecimientos comerciales de la capital cerraran de forma temporal y a que muchos de ellos ya no volvieran a abrir. La crisis sanitaria también forzó a decenas de espacios culturales independientes a bajar el telón y apagar las luces, y varios de ellos temen no estar en condiciones de retomar las funciones de nuevo.

Cines, teatros, museos y foros pasaron más de siete meses temporalmente cerrados desde la declaratoria de emergencia sanitaria emitida en marzo de 2020 en la CDMX, y desde entonces han buscado distintas maneras de poder sobrevivir a la situación.

El Centro Cultural Carretera 45 es uno de estos espacios que sin recursos gubernamentales luchan por perseverar.

«Eran dos semanas, después un mes que se convirtieron en tres meses, y ya cumplimos casi un año», dice Christian Cortés, director de Carretera 45 Teatro, AC.

«Ha sido muy complejo porque hemos estado sin la posibilidad de abrir los espacios, sin tener ingresos de taquilla, sin posibilidad de seguir haciendo producciones», cuenta en entrevista.

El gobierno capitalino permitió la reapertura de teatros y cines a partir del 1 de marzo, con aforos del 20% de su capacidad en un inicio y luego del 30%.

Sin embargo, para Carretera 45 —ubicado en Juan Lucas Lassaga 122, en la colonia Obrera—, esto significa poder recibir a apenas 13 personas en una sala con 45 butacas, lo que a su vez representa un ingreso de solo 1,560 pesos por función, para pagar a actores, personal de producción y administrativo, además de la renta del local.

«Cuando un espacio es independiente, no tiene el subsidio necesario de las arcas públicas para estar solventando gastos», dice Cortés.

«Lo que hemos hecho nosotros, y que sucede en muchos espacios culturales independientes, es resistir: estar pagando lo mínimo, parte de la renta, sacar al menos para la comida de la gente que trabaja en el espacio», explica.

En los últimos meses de 2020, el teatro estuvo a punto de desaparecer tras no encontrar apoyos de la Secretaría de Cultura federal ni del gobierno local, pero la ayuda de una fundación privada le ha permitido mantenerse en pie.

La Casa del Cine es un espacio que sí tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia, luego de nueve años de ser uno de los principales lugares para la exhibición de cine de autor y festivales internacionales en el Centro Histórico.

Esta sala mantuvo a todos sus empleados, aunque con una reducción de sueldo, además de que buscó generar ingresos extra a través de impartir cursos en línea. También exhibió películas de forma gratuita en su página web, para ayudar a las personas a sobrellevar el confinamiento, pero el 17 de diciembre, este proyecto ubicado en República de Uruguay 52 llegó a su fin.

«Fue un tema de agotamiento en el cual tuvimos que parar y replantearnos cómo vienen las cosas hacia el futuro, cómo viene la exhibición cinematográfica», dice su director, Carlos Sosa.

«También yo como productor y como padre de familia no podía seguir poniendo dinero de mi bolsa para mantener La Casa del Cine, porque inclusive mi trabajo como productor durante la pandemia se mostraba incierto», agrega.

Aunque no hay un registro oficial, en la capital se tienen ubicados 206 espacios culturales no oficiales en siete alcaldías, de acuerdo con la investigación Cartografía de la distopía, coordinada por Elena Román, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Estos lugares se distribuyen así:

Cuauhtémoc: 133

Coyoacán: 27

Iztapalapa: 12

Miguel Hidalgo: 12

Xochimilco: 11

Venustiano Carranza: 7

Iztacalco: 4

En 59% de los casos, estos espacios se asumen como un lugar de difusión en apoyo al campo artístico y no como un negocio. Asimismo, 69% paga una renta, a la cual sus equipos destinan entre 50% y 70% de sus ingresos, apunta la investigación de la UACM, realizada en 2019.

El escaso apoyo oficial

Uno de los pocos programas lanzados para apoyar a este sector fue Cuauhtémoc, el Corazón de México: Cultura y Recreación, con el cual la alcaldía Cuauhtémoc destinó 4.2 millones de pesos para 43 espacios.

Evelin Hernández Padrón, directora general de Derechos Culturales de Cuauhtémoc, sostiene que, a través de la compra anticipada de 22,750 boletos, la alcaldía busca apoyar a los foros independientes.

«Sabemos que no es suficiente, por supuesto, pero a muchos espacios los ayudó a sobrevivir por un tiempo», indica la funcionaria.