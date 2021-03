AMLO tundió a Krauze por sugerir intervención de Biden en México: «que pida el cargo de embajador»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este miércoles criticó la columna que el historiador Enrique Krauze escribió para el diario The New York Times, en la que solicita que el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, repiense la “vieja actitud” de su país, que ”permaneció indiferente” durante sistema autoritario que vivió México en el siglo XX.

“Ayer, Enrique Krauze en una columna para el New York Times, escribe pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos, es el colmo”, dijo el presidente de México en su conferencia de prensa.

López Obrador recordó que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, solicitó apoyo al rey de España, Felipe VI.

“Imagínense el de Coparmex, el señor de Hoyos, le pedía al rey de España lo mismo, a Felipe VI, que viniera a llamarnos la atención, ahora Krauze pidiendo que venga el presidente Biden a regañarnos, pues ya que deje de simular y mejor les pida que lo nombren embajador de EEUU en México, está vacante ese cargo”, dijo mordaz el mandatario mexicano.

El presidente mexicano señaló que lo que estaría planteando Krauze, es que México tenga un embajador como Henry Lane Wilson, que tuvo injerencia en el derrocamiento del presidente Francisco I. Madero.

“Porque lo que está planteando es que se tenga un embajador como Henry Wilson, que planeó el golpe de Estado de Madero”, dijo.

López Obrador aseguró que Krauze “está haciendo el ridículo”, al hacer dichas peticiones al gobierno de Estados Unidos.

“Entonces haciendo el ridículo a esos extremos, la verdad es que él es un empresario editorial que recibía muchos apoyos del gobierno, y por qué en el New York Times, pues porque también la gran prensa tiene relaciones empresariales, y carecen de ética, no nos dejemos apantallar y actuemos siempre con apego a la verdad”, subrayó el presidente mexicano.

Señaló que el artículo se publicó en The New York Times porque “la gran prensa” tiene vinculaciones con las grandes corporaciones empresariales en el mundo y carecen de ética, por lo que llamó a los ciudadanos a no dejarse apantallar.