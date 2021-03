Si mineras no respetan la ley se les revocará la concesión: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que si las mineras canadienses no se quieren ajustar a las leyes mexicanas se les revocará la concesión y se le entregará a otra empresa que sí quiera trabajar en el marco de lo legal.

Durante su conferencia matutina, el presidente señaló que ya instruyó al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, para que hable con el gobierno de Canadá y le dé a conocer la situación en que están trabajando las empresas y las consecuencias que podría tener su desacato a las leyes.

“Pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que hable con el gobierno de Canadá, que explique esta situación y que no se vaya a entender como amenaza ni siquiera como advertencia. Pero si no se respeta la legalidad, el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera cumpliendo la ley llevar a cabo los trabajos de explotación minera” señaló AMLO.

La polémica se da por dos empresas en particular: Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa que se niega a reconocer el contrato colectivo de los trabajadores y First Majestic que no accede a pagar impuestos.