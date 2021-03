Para aumentar tarifas, primero mejorar el transporte: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó sobre los bloqueos de los transportistas ocurrido en la capital durante la semana pasada, donde exigía, entre otras cosas, un aumento en la tarifa del transporte público.

Durante su conferencia, la titular capitalina volvió a asegurar que por el momento, no hay planes de un aumento de la tarifa, ya que primero se debe de trabajar en la renovación de las unidades.

“Necesitamos el transporte de superficie, pero que opere de una manera más adecuada. Además no podríamos pensar en un incremento de tarifa si no se da un mejor servicio” confirmó.

Sustentó su propuesta con alguna encuesta realizada a los capitalinos sobre si aceptarían el aumento al precio del transporte, y aseguró que la ciudadanía no se opondría, siempre que las unidades del servicio “estuvieran mejor.”

“Lo que tenemos que hacer, el Gobierno junto con los transportistas es generar un mejor sistema de transporte y, en todo caso, después se verá el tema de la tarifa, eso es algo muy importante. Ahí, hemos logrado un acuerdo no es un tema de disputa, es de acuerdos” reafirmó.