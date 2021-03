Aprueba Senado nueva ley orgánica de FGR

La Fiscalía General de la República mantendrá en su esfera de influencia los mecanismos de protección de los derechos humanos.

Con el único voto en contra del independiente Emilio Álvarez Icaza, el pleno del Senado aprobó en lo general, con 118 votos en favor y cero abstenciones, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República impulsada por su titular, Alejandro Gertz, que en las últimas horas dio su brazo a torcer para que avanzara el proyecto.

Horas antes de que el tema se discutiera en el pleno, con el visto bueno del Fiscal, los grupos parlamentarios alcanzaron el acuerdo para que la FGR no se desmarcara de los mecanismos de protección de los derechos humanos, como lo habían reclamado colectivos y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

El senador Ricardo Monreal, hubo de reconocer la “flexibilidad y sensibilidad” que asumió Gertz Manero en las últimas horas.

Antes de que fuese modificado el dictamen, el que la FGR pudiese desmarcarse del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; del Sistema de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes; del Sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y de la Junta de Gobierno de protección de periodistas; había generado protestas de colectivos promotores de la defensa de los derechos humanos.

De hecho, en el adendum que se incorporó viene señalada la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Con arreglo al dictamen aprobado, la FGR quedará establecida como un órgano autónomo que abanderará la verdad y la justicia, la reparación integral del daño a las víctimas, amén de que se ha construido una estructura orgánica funcional, acorde a las atribuciones especializadas que constitucionalmente se encomiendan al ministerio Público de la Federación, en vez de una estructura rígida que no corresponde con las necesidades de su operación institucional.

El dictamen considera la creación de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia que determinará las estrategias para la investigación y persecución del delito.

El independiente Emilio Álvarez Icaza votó en contra tras alegar que no se tomó en cuenta la participación de los colectivos.

“Quedamos a deber en materia de legitimidad. Los ejercicios de participación se están haciendo cada vez más débiles”, cuestionó.