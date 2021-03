Detienen a líder de ambulantes en CDMX, acusa persecución

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Diana Sánchez Barrios, quien funge como líder de ambulantes en el centro histórico de la Ciudad de México y es actualmente candidata a diputada por la coalición “Va por México”.

Sánchez Barrios fue detenida en la colonia Tabacalera de la capital mexicana acusada de probablemente participar en los delitos de Extorsión y Robo en pandilla, ambos agravados.

Durante su detención, la candidata señaló que este hecho se trata de «una persecución política» por parte del gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum.

“Es una persecución política, soy mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”, señaló la detenida.

Sánchez Barrios fue trasladada al Penal de Santa Martha Acatitla donde tendrá audiencia con el juez de control en los próximos días.