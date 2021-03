Advierte López Obrador que México no está exento de nueva crisis económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que México podría hacer frente a una nueva crisis económica en fecha próxima, lo cual considera sería por factores externos y muy alejada de la que se vivió en el país entre los años de 1994 y 1995, cuando ocurrió el cambio de gobierno federal entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

El mandatario dijo que la Secretaría de Hacienda estima ingresos petroleros adicionales por 300 mil millones de pesos y aludió el avance del plan nacional de vacunación en el país, que mejorará con el arribo de nuevas vacunas en beneficio de todos, pero que esto no significa el fin de la pandemia y que se deben mantener las medidas preventivas para evitar una tercera ola de contagios.

“No quiero adelantar nada, pero no confiarnos, siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo y que se siga empobreciendo nuestro pueblo; evitarlo, eso es lo que estamos haciendo y vamos muy bien en la parte económica, vamos recuperando empleos y va creciendo la economía; vamos bien, pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes”, agregó.

Por ello, dijo que en su gobierno “no vamos a echar las campañas al vuelo ni habrá actitudes triunfalistas”, sino que se trabajará con prudencia para mantener finanzas sanas y no gastar más lo que se tiene de ingresos para no tener problemas ante una eventual crisis externa en lo económico.

Cuestionado sobre los dimes y diretes entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente, López Obrador dijo que México espera que persistan el diálogo, prudencia, respeto y buena relación entre los gobiernos y pueblos del mundo, sin confrontaciones ni guerras.

También se refirió a la afirmación de que el crimen organizado controla entre el 30 y el 35% del territorio mexicano, lo cual consideró que no es cierto.

En días pasados, Glen VanHerk aseguró que entre el 30 al 35% de México es controlado por organizaciones criminales, motivo por el que la gente que vive busca emigrar del país hacia Estados Unidos.

Cabe mencionar que posteriormente, en el municipio de Centro, Tabasco, el presidente anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento en dicho lugar y dijo que la extracción del petróleo para lo que resta de su sexenio será de dos millones de barriles diarios y se destinará a la refinación. Además, dijo que no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolina, por lo que, sostuvo, toda la materia prima será procesada en México.

Esta nueva cifra se aleja de lo que inicialmente había planteado el primer mandatario, quien en 2019 pretendía lograr una producción de 2.6 millones de barriles al día.

Este jueves, desde Centro, Tabasco, el jefe del Ejecutivo destacó el rescate que su gobierno ha hecho por la industria de los hidrocarburos y reafirmó su compromiso de frenar la privatización del sector energético.