Joe Biden tropieza al subir a avión y se vuelve tendencia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden se volvió tendencia esta mañana luego de sufrir un tropiezo en el momento en el que intentaba subir al avión Air Force One para volar a Atlanta.

Cuando iba por la mitad de la escalera que conduce a la puerta del avión presidencial, Biden trastabilló dos veces, cayó de rodillas pero logró sostenerse con la mano derecha de la barandilla de metal.

El Air Force One despegó poco después de la base militar Andrews, en las afueras de Washington.

Biden catando cavaco para subir as escadas do Air Force One pic.twitter.com/6o6T1VnQus

— Lucas Rohan (@lucasrohan) March 19, 2021