Inicia el miércoles vacunación para adultos mayores de Coyoacán y Tlalpan

Aún faltan Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, las de mayor población.

Este miércoles 24 de marzo comenzará la vacunación contra el Covid-19 para 251 mil 375 adultos mayores de 60 años en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En Coyoacán se aplicará el biológico de Pfizer-BioNTech en tres Macro Unidades de Vacunación: Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina), el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco).

En Tlalpan se vacunará con la dosis de Coronavac, de la empresa Sinovac, en tres sedes: Escuela Nacional Preparatoria N° 5 “José Vasconcelos” UNAM, Six Flags México y el Plantel Otilio Montaño – Tlalpan 2 (Topilejo) del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS).

Se trata de las alcaldías 10 y 11 correspondientes a la quinta etapa del Programa Nacional de Vacunación en la CDMX que operará del 24 al 30 de marzo. Aún faltan Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, las de mayor población.

Durante su videoconferencia, Sheinbaum Pardo pidió paciencia a los capitalinos de las cinco alcaldías que faltan por recibir la primera dosis de la vacuna y explicó la razón por la que no se puede anunciar cuándo les tocará, aunque dijo que será “pronto”:

Insistió: “Créanos que, en cuanto tengamos la información, por supuesto que la vamos a informar y va a ser pronto, ya. Hay un esfuerzo muy importante del gobierno de México para que lleguen las vacunas. Un poco más de paciencia, pero va a llegar a todas las alcaldías y va a ser pronto”.

La mandataria local aseguró que el programa nacional de vacunación “continúa en Semana Santa, no se va a suspender. Ya estaremos informando”.

Las autoridades explicaron que, a partir de este lunes, los adultos mayores de 60 años de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan comenzarán a recibir vía SMS el día, la hora y el lugar donde les corresponderá su vacunación, con base en la primera letra de su apellido paterno. Agregaron que las citas también se pueden consultar en la página vacunación.cdmx.gob.mx o llamando a Locatel.