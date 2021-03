Admite Gobierno Federal que hay dificultades con violencia en seis estados

La violencia en algunas entidades no se ha reducido a pesar de la presencia de la Guardia Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que en algunos estados no se ha podido disminuir la incidencia delictiva pese a la presencia de la Guardia Nacional, por lo que su Gobierno evalúa mandar más elementos.

En su conferencia, donde se brindó el informe de seguridad, señaló que las entidades que concentran más del 50 por ciento de homicidios dolosos son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua.

Por su parte la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reportó que los homicidios dolosos disminuyeron 5.3 por ciento en febrero, respecto al mismo mes del año pasado.

Agregó que Zacatecas salió de la lista de seis estados con más homicidios dolosos.

En otro tema, López Obrador insistió que empresas como Oxxo, Bimbo y Walmart sí reciben subsidios por electricidad y equiparó las bajas tarifas que se cobra a grandes empresas con la condonación de impuestos a los conglomerados.

Ante ello, el mandatario conminó a dichas empresas a buscar el diálogo con su gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para buscar una solución, y aseguró, pese a los ataques de la semana pasada, que no tiene ningún problema con las empresas que generan miles de empleos en el país.

En otro de los temas, el mandatario anunció que el próximo 30 de marzo rendirá su primer informe de labores de la actual administración correspondiente a este año y adelantó que el evento se realizará en Palacio Nacional, a las 17:00 horas.

Expuso que abordará diversos temas en materia económica, de salud, educación y política exterior.

El último informe que dio fue en diciembre pasado cuando cumplió dos años al frente del gobierno de la República, en un evento realizado en el patrio central de Palacio Nacional.

Cabe mencionar que a partir de abril entrará la veda electoral en el país, por lo cual no podrá presumir los logros de su gobierno.