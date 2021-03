MÁS DE UN MILLÓN DE EMPRESAS CERRARON POR PANDEMIA EN EL 2020: INEGI

Serias afectaciones para el sector productivo en México, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.

Actualmente hay un total de 4 millones 465 mil 593 MIPyMES laborando; no obstante, durante la pandemia en 2020 se perdieron un millón 10 mil 857 de estos negocios.

En 2019 había 4.9 millones de micro, pequeños y medianos establecimientos; sin embargo, en 2020 se redujeron a 3.9 millones.

Esto significa que alrededor de un millón 10 mil 857 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva durante la pandemia.

Este lunes, el Inegi presentó los resultados del Estudio sobre la Demografía de Negocios (EDN) 2020, en el que otorga un panorama nacional sobre los micro, pequeños y medianos establecimientos y su variación con el año anterior, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

De los MIPyMES que había en 2019, sobrevivió el 79.2%, que en cifras mayores significa más de un millón de establecimientos que cerraron definitivamente durante 2020.

Cabe destacar que en 2019 se reportó que estas unidades económicas representaban el 99.8% de todos los negocios en el país.

A su vez, entre los que no sobrevivieron, nacieron 619 mil 443 establecimientos, que representan el 12.8% de la población de negocios a nivel nacional.

Esto significa que, sumando los nuevos negocios a los otros 3.9 millones que sí sobrevivieron a la pandemia – que aún no termina – hay un total de 4 millones 465 mil 593 MIPyMES laborando actualmente.

De los recién nacidos, se reportó que cuentan con un promedio de dos personas ocupadas, mientras que en los que perecieron se tenía registro de una ocupación de tres personas.

El Inegi encontró que la mayor cantidad de despidos se realizaron entre abril y mayo de 2020, tanto en el ámbito formal como el informal, lo que significó una disminución de 23 y 27 personas contratadas, respectivamente.