TITULAR DE LA SCT CRITICA QUE MILITARES CONSTRUYAN MEGAOBRAS

Jorge Arganis Díaz Leal expresó su inconformidad y expuso que “a lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares”.

Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), criticó en conferencia de prensa que sean los ingenieros militares quienes construyan megaobras de 4T de la dependencia a su cargo y no ingenieros civiles.

Durante la conferencia “130 años de la SCT 65 años de Vivencias”, Díaz Leal aprovechó su participación para expresar su descontento porque las obras grandes de Gobierno Federal han sido asignadas al Ejército, incluso que quizá lo corran por expresar su sentir.

“En lo personal, considero muy importante que seamos los profesionales de la ingeniería civil quienes la dirijan (a la STC) y tengan en sus manos la responsabilidad de guiar su camino. A lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares”, dijo Díaz Leal.

Destacó que la SCT ha fungido como escuela para varios ingenieros brillantes que tiene el país, muchos de ellos llegaron a ser Secretarios, pero el problema es que comenzaron a dirigir la dependencia personas que no tienen nada que ver con la ingeniería.

“Ahora se ha retomado y contamos con un secretario que está de paso, que no sabemos cuánto va a durar, pero cuando menos se recuperó la Secretaría para la ingeniería civil”, expresó.

En contexto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio el proyecto del nuevo Aeropuerto y el Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además el control de puertos pasó a manos de la Marina.

Ante las fuertes declaraciones, la SCT eliminó toda evidencia de los comentarios de su titular, pero no contaron con un pequeño gran detalle: la conferencia fue abierta para medios de comunicación y opinión pública y fue compartida en redes sociales como Twitter y Facebook.

Incluso, en la página de la dependencia no existe rastro de la existencia del evento ni de las