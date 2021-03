Clausuran Clínica Homeopática que vendía vacunas falsas contra Covid

La titular de la Sedesa, Oliva López, llamó a los capitalinos a no dejarse engañar, debido a que el Programa Nacional de Vacunación está en manos del gobierno federal.

Una supuesta clínica homeopática que vendía vacunas falsas contra Covid-19 en la alcaldía Benito Juárez, fue clausurada por la Agencia de Protección Sanitaria, de la Secretaria de Salud (Sedesa) del gobierno capitalino.

El personal del local, ubicado en una casa particular de la calle Miraflores, en la colonia Portales Oriente, engañaba a las personas al ofrecerles un paquete de presunto medicamento con valor de mil pesos.

La titular de la Sedesa, Oliva López, llamó a los capitalinos a no dejarse engañar, debido a que el Programa Nacional de Vacunación está en manos del gobierno federal, por lo que, dijo, las verdaderas dosis no se pueden conseguir ni vender por otro lado.

“Es muy claro que todo el Plan Nacional de Vacunación está conducido por el gobierno de México, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, articuladamente y de manera coordinada. Por lo tanto, no hay venta de este biológico, no se puede conseguir por otra vía y eso es muy importante que las personas lo sepan”, dijo en entrevista en la Unidad de Macro Vacunación del Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

López Arellano agregó que, en la Ciudad de México, en los únicos lugares donde se aplica la vacuna es en sus Macro Unidades de Vacunación. “Si les dicen que les van a aplicar el biológico en otro lado, no es verdad”.

La funcionaria aseguró que todos los reportes, quejas o denuncias ciudadanas sobre servicios falsos o irregulares se atienden a través de la Agencia de Protección Sanitaria, además de que “también se investiga cuando se conoce, por medios de comunicación o por otra vía, que están o vendiendo la vacuna o aplicando vacuna fuera de estas Macro Unidades”.

La titular de la Sedesa llamó a los capitalinos a no arriesgar su salud con pruebas de covid-19 “que pueden ser falsas” y los llamó a acudir a los 200 puntos distribuidos en la capital donde se pueden hacer pruebas rápidas gratis en 20 minutos.