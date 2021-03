Inauguran ampliación vial en circuito interior

Se amplió el paso a desnivel de Fray Servando de dos a tres carriles por sentido, se incrementó un carril en ambos sentidos de Circuito Interior y su intersección con Viaducto Miguel Alemán.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la adecuación vial del Circuito Interior en la zona de Galindo y Villa, en la alcaldía Venustiano Carranza, proyecto a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, donde se invirtieron 368.4 millones de pesos para ampliar el paso a desnivel de Fray Servando, de dos a tres carriles por sentido.

Además, se incrementó un carril en ambos sentidos de Circuito Interior y su intersección con Viaducto Miguel Alemán y se construyó una rampa de incorporación al puente sobre Calzada Ignacio Zaragoza.

“Esta obra es una obra que tiene múltiples beneficios, son de esas obras que tienen una inversión que no es tan mayor, digo 400 millones de pesos es una inversión importante en la ciudad, pero hay otras obras que tienen mucha más inversión, y la inversión es pequeña respecto a los grandes beneficios que genera, ya lo han explicado aquí. El beneficio es para toda la ciudad, no solamente para la zona Oriente, es el cruce de dos de las principales vialidades de la ciudad, vialidades que se llaman de acceso controlado”, dijo Claudia Sheinbaum.

Fueron 14 mil 688 metros cuadrados los que se intervinieron en una longitud de 1.6 kilómetros y durante los trabajos se generaron 650 empleos directos y 715 empleos indirectos.

“En su momento se analizaba un Viaducto elevado de casi 2 kilómetros de longitud. Se analizó un par vial con la calle de Economía, se analizó un Viaducto reversible; y, sin embargo, logramos identificar, porque, además, esto no se hace únicamente a nivel puntual, se hace en nivel regional; entonces, de ahí que salen las opciones de resolver Viaducto con Zaragoza –que mencionó el alcalde–, y también, de tener el Eje 3 Oriente operando paralelo a este, ya con el Metrobús”, señaló Jesús Esteva, secretario de Obras de la CDMX.

De acuerdo con las autoridades con esta obra mejorará el problema vehicular en la zona y se acortará el tiempo para aquellos que se dirijan hacia el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

“El beneficio concreto a los vecinos es que reduce el número de vehículos que circularán por calles secundarias al tener la capacidad de absorber esos vehículos en donde deberían de ir –que es en la vía de acceso controlado que estaba diseñada, precisamente, con ese objetivo– y no las calles secundarias que no estaban originalmente diseñadas para cachar todo el flujo de vehículos que iban en la dirección del Aeropuerto o de regreso del Aeropuerto”, mencionó Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la CDMX.

Aunado a estos trabajos, en las inmediaciones se rehabilitaron 492 metros cuadrados de banquetas, 304 metros cuadrados de áreas verdes, se hicieron intervenciones artísticas y se colocaron 111 luminarias LED; 34 en exteriores, 36 en el túnel y 41 en el bajo puente.