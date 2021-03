Militares aplicarán vacunas

López Obrador anunció la intervención de las Fuerzas Armadas para incrementar la cifra diaria de personas vacunadas.

Ante la amenaza de una tercera ola de contagios de Covid-19, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) apoyarán en el Plan Nacional de Vacunación para aumentar el número de inmunizados, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, en la que estuvo como invitado Luis Alberto Arce Catacora, presidente de Bolivia, el mandatario señaló que México tiene alrededor de cuatro millones de dosis disponibles, las cuales se aplicarán pronto con la ayuda del personal militar y naval.

Señaló que, a pesar de que van bajando el número de contagios, es necesario acelerar la aplicación de los fármacos para que el posible rebrote ya agarre inoculados a los adultos mayores.

“Ahora va bajando el número de contagios, pero tenemos que apurarnos para vacunar de modo que si hay un rebrote, una tercera ola, nos agarre vacunados sobre todo a los adultos mayores”, expresó.

Al mismo tiempo, López Obrador indicó que una vez que se controle por completo la pandemia, el Gobierno Federal utilizará toda la infraestructura que se construyó para enfrentarla y aseguró que no se despedirá al personal de salud que se contrató.

“Se van a quedar ya trabajando. Ya también se reformó el artículo 4º de la Constitución para garantizar el derecho a la salud. La atención médica es gratuita, que no lo era; y los medicamentos, también. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo el sector Salud en el país, ese es el plan: regresar a la normalidad”, refirió.

Por otra parte, adelantó que entre domingo y lunes, de la próxima semana, llegarán a nuestro país las 2 millones 700 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca que Estados Unidos se comprometió a enviar.

“El secretario Ebrard me ha informado que a finales de esta semana, el domingo o lunes, nos envían de Estados Unidos 2.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca”, comentó.