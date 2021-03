Pese a nueva ola de Covid-19 Macron no se arrepiente de no imponer cuarentena

El presidente de Francia dijo que no tiene motivos para lamentar no haber impuesto una tercera cuarentena nacional a principios de año, aunque las infecciones de coronavirus en aumento llevan al límite a los hospitales del país y más de 1.000 personas mueren a la semana por el virus.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron ha enfatizado la importancia de mantener a los niños en las escuelas y las empresas a flote cuando la pandemia inicia un segundo año. Sin embargo, las familias de las víctimas francesas de COVID-19 dicen que Macron ha ignorado su sufrimiento.

“Tuvimos razón en no implementar una cuarentena en Francia a finales de enero porque no teníamos la explosión de casos que predijeron todos los modelos”, dijo Macron el jueves al finalizar una cumbre de la Unión Europea. “No habrá una aceptación de culpa de mi parte. No tengo remordimientos y no reconoceré falla alguna”.