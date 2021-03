Elección de candidatos de Morena a diputados, injusta y “dedocrática”: Muñoz Ledo

El político acusó que se encuentra vetado de aspirar a la reelección de su candidatura, hecho que calificó como ‘moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable’.

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo acusó que la selección de candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “fue injusta y dedocrática”.

“Se prefirieron miembros del PRI y del PAN sobre los nuestros, las bases están indignadas en todo el país. Mario Delgado afirmó públicamente que era por instrucciones de arriba”, aseveró en una carta enviada a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

A través de su cuenta en Twitter, Muñoz Ledo señaló que quienes hayan sido agraviados deben defenderse por todos los medios legítimos a su alcance.

“El veto que se me aplicó para pertenecer a la próxima legislatura es moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable”, afirmó.

En la misiva, el legislador solicitó ser considerado “positivamente” en la reelección de integrantes de la Cámara de Diputados como candidato externo plurinominal, y adelanta que de lograrlo, la siguiente será su última legislatura, pues “consideraría que ha llegado el término de mi vida parlamentaria”.

Resaltó su participación en diversas luchas de movimientos de izquierda, y detalló que desea volver a la Cámara de Diputados para concluir las iniciativas que ha presentado: Ley General del Congreso; Reforma sobre igualdad sustantiva; derechos de los pueblos indígenas; municipalizo y federalismo; migración y refugio; salarios mínimos; Ley de Tratados Internacionales y política exterior de Estado.

“Comprenderán el sobrado interés que me anima en concluir los procesos parlamentarios conducentes para aprobar las iniciativas que hemos presentado, así como las minutas y proyectos que he apoyado resueltamente”.