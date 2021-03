En México no hay tolerancia al machismo, asegura AMLO

Durante la inauguración del Foro Generación Igualdad, el presidente de Francia aseguró que ninguna crisis debe entorpecer el disfrute de derechos de las mujeres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay tolerancia al machismo ni existe la impunidad porque se castigan los crímenes de odio y los feminicidios.

Al inaugurar el Foro Generación Igualdad que se organiza en conjunto con Francia, el mandatario dijo que con el movimiento social que encabeza el país avanzó en la representación política porque hay paridad en el congreso y en el gabinete.

“México en este aspecto ocupa los primeros lugares en el mundo. Estamos también en esta concepción de transformar y de ir al fondo, estamos combatiendo el clasismo, la discriminación y el racismo como nunca y no hay tolerancia para el machismo ni hay tampoco impunidad, se castigan crímenes de odio y feminicidios”, mencionó.

En la conferencia que ofrece desde Palacio Nacional, al hacer un recuento de los beneficios que recibe la población femenina a través de los programas sociales que ofrece su gobierno, indicó que su deseo es que cada día las mujeres sean más libres y que se acabe la desigualdad pero no solo entre hombres y mujeres sino entre clases sociales.

Comentó que en México hombres y mujeres padecen desigualdad y su principal causa ha sido a lo largo de los últimos 36 años la corrupción, “estamos atendiendo la principal causa de la desigualdad que padecemos, ese debe ser un enfoque para buscar la igualdad de género. No puede separarse verse como una cosa, un movimiento desprendido del hecho de que prevalece en el mundo un sistema político, económico que oprime, que explota, que humilla a hombres y a mujeres”.

En su intervención virtual, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que los derechos de las mujeres son universales y ningún relativismo ideológico, político o religioso puede hacerlos retroceder.

Además, remarcó que la pandemia de covid-19 ha demostrado que los avances en esta materia siguen siendo frágiles y pueden verse alterados de manera abrupta “ninguna crisis ni ningún obstáculo debe entorpecer nuestra lucha por el pleno disfrute de los derechos de todas las mujeres del mundo”.

Este foro se realizará del 29 y el 31 de marzo desde la Ciudad de México en el que se espera que el evento reúna hasta 10 mil líderes, organizaciones y activistas para impulsar la acción urgente para la equidad de género. La segunda fase del encuentro se llevará a cabo en París del 30 de junio al 2 de julio en donde se darán a conocer las conclusiones.