MARIO DELGADO PIDE “EXTERMINAR” AL INE

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que hay que ir pensando seriamente en renovar o exterminar al Instituto Nacional Electoral (INE) porque se quedó “atorado en el pasado”. Tras insistir en que se combatirán las decisiones del organismo mediante los tribunales, dijo que este sigue aplicando las viejas prácticas del ‘PRIAN’. Incluso, agregó, algunos de sus consejeros provienen de cuotas e impuestos por cuates de PRI, PAN y PRD. Cuestionado sobre si la solución sería el cambio de consejeros o la exterminación del instituto, el presidente de Morena dijo: “Yo creo que son las dos cosas, hay que pensar seriamente no solo en el tema de las personas, sino en la institución que garantice una auténtica democracia” respondió. “No podemos permitir un retroceso en el avance democrático. La democracia que hoy tenemos en el país es resultado de una lucha del pueblo de México de muchos años y ahora la derecha pretende utilizar a la institución electoral para frenar el movimiento”, insistió. La semana pasada, el Consejo General del INE anuló las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero, y la de Raúl Morón para la gubernatura de Michoacán. Indicó que a los consejeros “les quedó grande el saco” porque en lugar de ser árbitros imparciales, están actuando como “gatilleros del PRIAN” y los invitó a enfrentar a Morena en las urnas. Agregó que el órgano electoral nacional se sumó al TUMOR (Todos Unidos Contra Morena) y, tal como su nombre lo dice, “representan una formación maligna, el cáncer de la corrupción”. Delgado estuvo en Tabasco para reunirse con líderes de su partido. Aunque sostuvo un encuentro breve con el gobernador Adán Augusto López, aseguró que no hay indicios de que este mandatario o algún otro intente “meter las manos” en el proceso electoral.

