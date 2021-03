Rusia busca que China e India fabriquen las vacunas Sputnik V que no puede producir localmente

Mientras la campaña de inmunización rusa se ha quedado muy por detrás de los naciones europeas y Estados Unidos, el fondo soberano (RDIF), encargado de su financiación y comercialización, intenta cerrar acuerdos de tercerización de la producción de su desarrollo Sputnik V, incluso para poder importarla a Rusia donde faltan inyecciones para su población.

El gobierno de Vladimir Putin ha administrado al menos una dosis al 4,4 por ciento de los habitantes, en comparación con el 10 por ciento en la Unión Europea y el 26 por ciento en los Estados Unidos, lo que desnuda su propias carencias para fabricar un suero anti-Covid que ha obtenido la autorización en 57 países.

Para el Kremlin, India y China serían una posibilidad superadora a las tensiones con Europa, donde la Sputnik V no ha recibido aún la autorización en “revisión continua” para su aplicación. Los socios del bloque europeo, hasta el momento, no encuentran respuestas al planteo que representa el desarrollo del Instituto Gamaleya: hay dudas, empezando por la falta de claridad, ligada a la rápida aprobación del Sputnik en Rusia.

Estos cuestionamientos provocan cierto escepticismo entre los científicos, unos treinta de los cuales, en una carta abierta, criticaron las inconsistencias en el documento de estudio de la Fase I y II.

Con esta presión, Rusia está buscando la comercialización de la Sputnik V a sus socios habituales en el sur. RDIF, el fondo soberano ruso, firmó el lunes un acuerdo con la empresa farmacéutica china Shenzhen Yuanxing Gene-tech para fabricar 60 millones de dosis.

Siendo un suero de dos dosis, este acuerdo alcanzaría a 30 millones de personas. La producción, en China bajo licencia rusa, comenzará en mayo. Este es el segundo acuerdo en este país después del celebrado el pasado mes de noviembre con la firma Tibet Rhodiola.

En Rusia, Sputnik V fabricada en Corea del Sur

“El gobierno ruso ha subcontratado la fabricación de Sputnik V a una empresa surcoreana que ya envió la vacuna a Rusia y planea hacer lo mismo con una empresa de la India”, según revela un trabajo publicado por el diario New York Times.

En el intento por superar esta incapacidad, que se agita aún mas por una silenciosa importación, el Kremlin ve en su limitada disponibilidad un problema para la propaganda que ha representado el desarrollo ruso.

La escala de suministros desde el extranjero, que según el diario estadounidense no es revelada, refleja la dependencia transfronteriza para el suministro de su vacuna, incluso para superar el escaso despliegue de inmunización en Rusia.

The New York Times detalla que Rusia recibió dos aviones de carga con dosis Sputnik V del fabricante surcoreano GL Rapha en diciembre y la compañía espera enviar otro envío en los próximos días. También se espera que los fabricantes de vacunas indias exporten la vacuna diseñada por Rusia a la misma Rusia, según diplomáticos indios.

En respuestas escritas a las preguntas, GL Rapha, el fabricante coreano, dijo que no podía discutir los envíos debido al acuerdo de no divulgación. La compañía dijo que espera producir 150 millones de dosis de Sputnik V este año. El Fondo de Inversión Directa de Rusia no respondió a las preguntas sobre las importaciones a Rusia.

Diversificar la fabricación de la Sputnik V

Para Kirill Dmitriev, director ejecutivo del fondo RDIF, “estos acuerdos de colaboración permitirán aumentar la capacidad de producción de dosis, ya que vemos un aumento en la demanda de la vacuna rusa en todo el mundo”

La semana pasada anunció acuerdos similares en India, con tres productores por un total de casi 700 millones de dosis. Aunque el destino de la producción de India, sea la exportación a diez países, no se descarta que parte de este stock vaya a Rusia.

Moscú de hecho exporta pocas dosis, por falta de capacidad industrial, busca diversificar las fuentes de producción aumentando el número de acuerdos con empresas extranjeras.

“Las asociaciones de vacunas son la única forma de superar la pandemia. El mundo continúa su lucha contra el coronavirus, y vemos un interés creciente en el Sputnik V » , insistió Kirill Dmitriev, resaltando que la efectividad del su desarrollo es del 92% según un estudio publicado en la revista » The Lancet “.