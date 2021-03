Violencia y feminicidios fruto de decadencia neoliberal: AMLO

El presidente aseguró que en las Administraciones anteriores no existía la tipificación del delito de feminicidio y que esto comenzó con su Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la violencia y los feminicidios han sido fruto de la decadencia causada por los Gobiernos neoliberales.

“Resulta que quienes llevan a cabo este saqueo no son responsables de la tragedia nacional, porque manejan los medios de información, casi todo, la academia, a la intelectualidad. Salinas los acarreaba a los intelectuales, los cooptó casi a todos.

“Entonces, yo quisiera que el caso de los feminicidios se inscribiera en esta realidad. Cómo quisiera que se inscribiera en esta realidad la destrucción del medio ambiente, la violencia en general. ¿Por qué se desató la violencia?, pues por esto. ¿Es porque somos malos los mexicanos por naturaleza? No, por estas circunstancias, que abandonó el pueblo, que abandonó a los jóvenes. Entonces, esto fue lo que ocasionó la decadencia”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que en las Administraciones anteriores no existía la tipificación del delito de feminicidio y que esto comenzó con su Gobierno.

“Antes ni siquiera se consideraban como feminicidios los asesinatos de las mujeres. Ahora, aun con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer tiene que considerarse feminicidio”, dijo.

El presidente agregó que a la mujer se le debe respetar para poder llevar a cabo una transformación nacional.

“A la mujer se le debe de respetar y esa es una consideración básica para la transformación. No se puede llevar a cabo una transformación sin la igualdad de género, pero no permitir que los conservadores, saqueadores, que son los que han originado la descomposición social, ahora se disfracen de feministas”, finalizó.