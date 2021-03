Productores de Oaxaca tiran cientos de litros de leche en el Istmo

Esta misma acción la realizaron el lunes estos productores, frente al centro de acopio Liconsa en la comunidad de Mogoñé, perteneciente a San Juan Guichicovi.

Cientos de litros de leche que llevaban en tambos, fueron derramados sobre la carretera federal TransÍstmica en el tramo Mogoñé-Palomares, en Oaxaca., por productores de la zona del Istmo, en su segundo día de protesta en contra de Liconsa, quien no les recibió el lácteo por estar sus empleados de vacaciones.

Los productores tomaron esta acción argumentando irresponsabilidad de Liconsa de no dejar al personal a cargo para recibir la leche que les surten.

Bulmaro del Puerto, quien encabeza este movimiento, expresó su inconformidad al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener personas “acomodadas”, por amistad en cargos públicos que no resuelven nada.