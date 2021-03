PARALIZADAS LAS LABORES ANTIDROGA DE EUA EN MÉXICO

Las investigaciones de Estados Unidos a los narcos mexicanos están paralizadas por estancamientos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los poderosos cárteles de la droga desde el interior de México están detenidos desde enero, ya que las tensas relaciones entre ambos países han congelado los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de las actuales administraciones – y de anteriores – de las dos naciones.

Las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria, aunque con cautela, inteligencia sobre casos importantes. Pero en diciembre, México promulgó una ley que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales en el país al gobierno mexicano, que los investigadores estadounidenses consideran ampliamente como corruptos.

La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o, peor aún, la posibilidad de conseguir informantes.

Las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas mexicanos, han cesado en gran medida y las autoridades estadounidenses ahora luchan por rastrear los movimientos de cocaína con destino a Estados Unidos desde Venezuela y Colombia a través de Centroamérica y hacia México, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Algunos agentes antidrogas estadounidenses que trabajaban en México informaron que habían sido seguidos por la policía local, lo que generó alarmas sobre su seguridad. Y decenas de agentes del orden de Estados Unidos no pueden obtener visas para trabajar en México.

México adoptó la nueva ley poco después de que Estados Unidos arrestara al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de ayudar a los cárteles a contrabandear miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina.

El arresto fue parte de lo que algunos funcionarios estadounidenses describieron como una nueva voluntad de los investigadores estadounidenses de atacar los vínculos entre los cárteles de la droga y las altas esferas del gobierno de México. Pero en México, provocó una reacción inesperada.

Los funcionarios estadounidenses han visto durante mucho tiempo su asociación con las autoridades mexicanas como una parte esencial, aunque tensa, de su esfuerzo para atacar a los cárteles que exportan drogas ilegales a Estados Unidos. A su vez, las autoridades mexicanas confiaron en Estados Unidos para ayudar a frenar las aproximadamente 200,000 armas que se contrabandean anualmente hacia el sur.

Dos altos funcionarios estadounidenses dijeron que la DEA no es la única agencia afectada y que el problema no se limita a los casos de drogas. Explicaron que la nueva ley de México ha interrumpido los casos transnacionales manejados por la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos e Investigaciones de Seguridad Nacional, el brazo de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los funcionarios de esas agencias se negaron a responder preguntas sobre la situación.

En un comunicado, la portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, dijo que “continúa la cooperación activa y efectiva en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México”.

Un funcionario de Investigaciones de Seguridad Nacional dijo que si bien la cooperación con agentes federales mexicanos en materia de drogas, contrabando de armas y tráfico de personas “sigue siendo sólida”, los funcionarios estatales y locales en México dudan en reanudar su trabajo con agentes estadounidenses, citando incertidumbre sobre la nueva ley.

Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, México ha vuelto a marcar públicamente la importancia de la cooperación en materia de seguridad con Washington mientras intenta reducir la escalada de años de violencia alimentada por pandillas evitando la confrontación directa con los carteles.

El enfriamiento en las relaciones comenzó el 2020, después de que agentes estadounidenses arrestaran a Cienfuegos, ministro de Defensa de México de 2012 a 2018, por cargos de drogas. Los funcionarios estadounidenses sopesaron los riesgos de un estallido diplomático antes de que un gran jurado lo acusara en 2019 y decidiera seguir adelante. Mantuvieron los cargos en secreto hasta octubre de 2020, cuando Cienfuegos fue arrestado luego de viajar a Los Ángeles de vacaciones.

La molestia mexicana por el caso se originó inicialmente por lo que las autoridades consideraron un abuso de confianza por parte de sus socios encargados de hacer cumplir la ley, por investigar a Cienfuegos durante años sin informar a nadie en México. El canciller y el presidente de México solo se enteraron del caso después de su arresto.

Las autoridades mexicanas luego hicieron pública la evidencia en contra de Cienfuegos proporcionada de manera confidencial por investigadores estadounidenses, lo que erosionó aún más la confianza entre las dos partes.