Murió de COVID-19 Sara Monar, actriz de “La Rosa de Guadalupe” y “Cómo dice el dicho”: pasó más de una semana en terapia intensiva

El COVID-19 sigue cobrando víctimas en el mundo entero y volvió a enlutecer el mundo del espectáculo tras la muerte de la actriz Sara Monar, quien fue reconocida por sus participaciones en varias producciones de Televisa, como María Isabel, Alborada y La Rosa de Guadalupe.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento en su cuenta de Twitter, donde dio algunos detalles de las actuaciones de la actriz que murió por complicaciones derivadas del coronavirus.

“@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Sara Monar. Recordada por su trabajo en los melodramas televisivos ‘Corazon que miente’, ‘Mujeres infieles’ y ‘María Isabel”, escribió en su red social.

El organismo actoral aprovechó este mensaje para enviar un sentido mensaje a la familia de Sara Monar: “A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

La hija de la actriz también habló de la muerte de su madre e incluso destacó que fue ingresada a terapia intensiva por la COVID-19 desde el pasado 21 de marzo.

“Han ingresado a mi mamá a terapia intensiva. Pido sus oraciones por ella y por mis hijas, mi nieta y mi yerno que han contraído tan devastador virus”, escribió Ivette Picazo hace casi una semana en su cuenta de Facebook.

La hija de Sara Monar confirmó el deceso ayer por la noche y agradeció a todos los que estuvieron al pendiente de la salud de la intérprete de Corazón que miente y Mujeres infieles.

“Quiero agradecer en nombre de mi familia a todos los que estuvieron pendiente de la salud de mi madre. Acaba de trascender a la eterna salud, a reencontrarse con su hijo amado y los seres queridos. Gracias gracias gracias”, comentó desde su red social.

La actriz tiene una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo en México. Su carrera se consolidó en el cine, teatro y televisión, aunque es principalmente recordada por su participación en La telaraña, Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, La malquerida, Amor bravío, La que no podía amar, La fuerza del destino, Cuando me enamoro, Alborada, Amor real, Así son ellas, María Belén, Por un beso, Mi destino eres tú, María Isabel, Mujeres infieles y Un rostro en mi pasado.

Sara Monar se suma a la larga lista de famosos que han fallecido a causa del COVID-19 durante el último año.

En 2020 fallecieron Óscar Chávez, Yoshio, Cecilia Romo, Raymundo Capetillo, Armando Manzanero y Pilar Pellicer, entre otros.

Este año la muerte de Rodrigo Mejía conmocionó a la industria del entretenimiento. El actor falleció el pasado 11 de febrero después de haberse contagiado de COVID-19 en enero de este año y aunque ya había superado la enfermedad, las secuelas le arrebataron la vida a los 45 años.

El coronavirus también atacó al padre de Rodrigo. Salvador Mejía, director de Asimetrics y colaborador de MVS, compartió la triste noticia a través de su cuenta de Twitter, donde documentó el proceso de la enfermedad que le quitó la vida a su padre y hermano, el histrión de Fuego en la Sangre y Cuidado con el Ángel.

“Ésta es la última foto que nos tomamos los 4. Fue el 7 de enero y te confieso que aunque me dolió mucho verla, también me hizo pensar en lo afortunada que fui al cruzarme contigo en éste camino llamado vida, aunque haya sido poco tiempo…”, comentó la ex conductora de Al Extremo.