Navalny se declara en huelga de hambre

El opositor ruso Alexei Navalni ha anunciado este miércoles a través de su cuenta de Instagram

que se declara en huelga de hambre hasta que le permitan en la prisión en la que se encuentra

recibir asistencia médica, tal y como «marca la ley».

«Tengo derecho a llamar a un médico y obtener medicamentos. No me dan ni lo uno ni lo otro. El

dolor de espalda se ha trasladado a la pierna. Algunas partes de la pierna derecha y ahora de la

izquierda han perdido sensibilidad», ha asegurado.

Navalni, de 44 años, se encuentra en una prisión ubicada en la ciudad de Pokrov (Vladimir),

conocida por el duro aislamiento psicológico al que somete a los presos, además de las duras

condiciones del centro.

«En lugar de asistencia médica, me torturan con privación del sueño, me despiertan por la noche

ocho veces», ha denunciado Navalni, quien afirma que las autoridades de la prisión persuaden a

los presos activistas para que intimiden a los reclusos y que no limpien alrededor de su cama.