Las mujeres sufren acoso laboral sin consecuencias para los agresores

Otro tribunal desestimó un reclamo en el que la presunta víctima, que trabajaba como conserje en una planta industrial, sostuvo que un gerente le indicó que no hablara con otros trabajadores sin permiso «porque era una mujer casada». El tribunal sostuvo que la trabajadora no alegó suficientes detalles en la denuncia para proporcionar suficientes «hechos para elevar su derecho a reparación por encima del nivel especulativo».

Los casos pueden desestimarse al principio del proceso o incluso justo antes del juicio. La compilación de estos datos de una manera significativa puede ser difícil, si no imposible. Además, muchos otros casos se resuelven con un acuerdo de no divulgación, lo que significa que las partes no pueden hablar sobre lo que pasó.

Además, los casos penales generalmente requieren una conducta más atroz, como una agresión sexual, aunque algunas reclamaciones pueden proceder en ambos tribunales. Según el Título VII, las víctimas de acoso pueden demandar a su empleador por conducta sexual que se considere no deseada, grave o generalizada. No obstante, la Corte Suprema se ha vuelto cada vez más conservadora bajo el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y en consecuencia agregó obstáculos procesales adicionales para todas las víctimas de discriminación laboral, incluidas las que presentan demandas por acoso sexual.

Quizá lo más preocupante es la percepción, y la desafortunada realidad, de que participar en esta conducta no tendrá consecuencias reales. De hecho, entre las mujeres que han experimentado insinuaciones sexuales no deseadas en el lugar de trabajo, casi todas informaron que los acosadores suelen quedar impunes.

