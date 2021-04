No soy pelele ni títere de nadie: AMLO

De gira en Tabasco, el Presidente aseguró que no es pelele ni títere de nadie como para obedecer a adversarios y posar para la foto en inundaciones.

En la que fue su última gira pública antes de las elecciones de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es pelele ni títere de nadie, como para obedecer las instrucciones de sus adversarios políticos y posar para la foto en medio de las inundaciones.

Durante una reunión para evaluar los avances de las acciones para ayudar a 235 mil familias afectadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en 2020, el mandatario consideró que acudir a las colonias afectadas y recorrerlas cuando todavía estaba emergencia hubiera sido solo un espectáculo.

“Porque piensan que soy un pelele, que soy un títere, se confunden, yo no soy un pelele. Entonces lo que querían era que yo viniera Tabasco y que me metiera al agua y que me mojara, querían esa foto. Pues no me gusta eso, eso es faramalla, es espectacularidad. Lo importante, como decía el General Mújica, que gobernó Tabasco, son los hechos, no palabras, no teatro y no palabras, no teatro y si acciones que son convicción, los hechos que son fundamentales en el desempeño de la función pública”, dijo.

El Presidente aseguró que, hasta el momento, se han destinado 10 mil millones de pesos para ayudar a las familias afectadas y anunció que todos los enseres domésticos que prometió a los pobladores de la entidad se terminarán de entregar el próximo 15 de septiembre, por considerar que es una fecha histórica para hacerlo.

Previamente, el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reconoció que la pandemia por Covid-19 impactó de manera negativa en la producción de enseres, por lo que, hasta el momento, sólo han podido cumplir con la entrega de paquetes al 85 por ciento de los 100 mil hogares contemplados en el censo.

Y tras confirmar que la entrega será suspendida por el inicio de las campañas proselitistas, refirió que el faltante será entregado a partir del 7 de junio, un día después de la jornada electoral.

En este sentido, el Presidente consideró que, pese al retraso, su Gobierno decidió no comprar los enseres en el extranjero, con la finalidad de dar trabajo a las empresas establecidas en México.

Durante la reunión, López Obrador giró instrucciones para que las hidroeléctricas del Río Grijalva se pongan en marcha antes de que inicie la época de lluvias, con la finalidad de que no se saturen y se vuelvan a registrar inundaciones.

El mandatario pidió a los funcionarios que turbinen las hidroeléctricas para la producción de electricidad y afirmó que no se trata de una producción de respaldo a los privados, sino que, ahora, tendrá preferencia para su distribución.

El Jefe del Ejecutivo explicó que así está contemplado en la reciente reforma a la Ley Eléctrica.

Sin embargo, no mencionó que la aplicación de esas nuevas disposiciones encuentra suspendida por órdenes del Poder Judicial.

Previamente, durante la conferencia en Palacio de Gobierno, el cuestionó las críticas hechas por Estados Unidos sobre violaciones a derechos humanos en México.

“Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones a derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otros países. Entonces, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos?”, apuntó en la conferencia matutina.

En su Reporte Anual sobre Derechos Humanos en el Mundo, que cubre sucesos ocurridos en 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos dedicó un apartado a México, donde señaló los 375 feminicidios entre enero y junio del año pasado, y retomó las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que documentan más de mil 600 asesinatos de mujeres, incluido un nuevo récord de 263 mujeres asesinadas en un solo mes.

El documento sostiene que en México la impunidad y las tasas “extremadamente bajas” de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos.

Asimismo, López Obrador cuestionó algunos comentarios hechos en el reporte sobre Sanjuana Martínez, directora de Notimex.