Padre de niño ahogado en parque de Xcaret asegura que le hicieron firmar el perdón

Miguel Luna, padre del niño de 13 años que murió ahogado en un parque propiedad de Xcaret dio a conocer que para entregarle el cuerpo de su hijo se le obligó a firmar un perdón, supuestamente por orden de un vicefiscal de Quintana Roo.

“Hable con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón. Dije sí lo firmo, pero antes rindo declaración, pero me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebé”, señaló en entrevista.

De acuerdo con la declaración de Luna, la familia había viajado a Quintana Roo para festejar que habían vencido al Covid-19, sin embargo la falta de una rejilla en un filtro causó la muerte del menor.