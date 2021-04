CDMX anuncia prórroga para el pago de tenencia

Para obtener el beneficio de condonación de la tenencia, las personas físicas y morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos, deben tener vigente la tarjeta de circulación y el valor del vehículo no exceder de 250 mil pesos.

El subsidio fiscal del 100% para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se extenderá durante todo el mes de abril, anunció el Gobierno de Ciudad de México.

A través de un comunicado señaló que esta acción se llevará a cabo con el propósito de seguir apoyando el bienestar y la economía familiar, así como de las personas morales sin fines de lucro, que pudieron verse afectadas por la pandemia.

“Es importante recordar que, para obtener el beneficio de condonación de la tenencia, las personas físicas y morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos, deben tener vigente la tarjeta de circulación y el valor del vehículo no exceder de 250 mil pesos (IVA incluido y una vez aplicado el valor de depreciación). Además, deberán cubrir los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula 2021 y estar al corriente en el pago de la propia Tenencia”, aclaró la administración capitalina.

Para cualquier duda o aclaración sobre estos beneficios fiscales, la SAF puso a disposición de los ciudadanos el número telefónico de Contributel (55 5588 3388) de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas, la página oficial de la Secretaría https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ y las redes sociales de la dependencia.

Asimismo exhortó a realizar los pagos en línea a través de las plataformas electrónicas de la SAF como medida de prevención y protección de contagio de Covid-19. No obstante, indicó que en caso de no poder hacerlo por la vía digital, se reitera que existen más de 8 mil puntos disponibles para realizarlo de manera presencial.