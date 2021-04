Esto decía la carta de la abuelita que pidió ayuda durante su vacunación contra COVID-19

La vacunación de adultos mayores en la Ciudad de México ha provocado una serie de postales inolvidables que quedaran guardados en la memoria colectiva de los mexicanos.

Y es que este lunes se hizo viral el caso de una mujer de la tercera edad que, a través de un mensaje escrito en una hoja de papel, pidió auxilio a los enfermeros que le estaban administrando la vacuna contra COVID-19 en la alcaldía Iztapalapa.

Miembros de la brigada y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vivieron momentos dramáticos cuando una abuelita sacó de entre sus ropajes una nota de papel.

“Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta. Les pido que me saquen de aquí por favor”, escribió la mujer en un papel blanco.

Reportes policiacos señalan que en la alcaldía Iztapalapa fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes fueron identificados y señalados por la mujer de la tercera edad, ambos fueron acusados de maltrato.

Los supuestos cargos por los que se le habría detenido, es por mantener encerrada y atentar contra la integridad física de una mujer de 85 años de edad, quien pidió auxilio tras recibir la debida primera dosis de la vacuna COVID-19.

Los hechos se desarrollaron cuando los oficiales en campo, destinados para la vigilancia y seguridad de un Centro de Vacunación, establecido en la escuela Vocacional Número 7, ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, fueron requeridos por los encargados de recibir a los beneficiarios.

Personal del área jurídica de la alcaldía dijo a los oficiales que la ciudadana acudió en compañía de una pareja al sitio donde recibiría la vacuna y entregó una nota al enfermero que le aplicó la inyección.

Tiempo después, el encargado de la unidad de vacunación llamó a los oficiales de la SSC y presentó la evidencia que la mujer entregó, por lo que en ese momento de manera inmediata, la resguardaron y llevaron a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso.

En tanto, una mujer de 39 años, identificada como hija de la denunciante y un hombre de 59 años de edad, yerno de la denunciante, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público.