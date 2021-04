Vacuna de Moderna dura al menos seis meses, indica estudio

La protección que brinda la vacuna de los laboratorios Moderna contra el COVID-19 dura al menos seis meses, indica una investigación nueva publicada el martes en el New England Journal of Medicine. El aviso hace eco de lo que la farmacéutica Pfizer dijo la semana pasada sobre su propia vacuna, que funciona de manera similar.

