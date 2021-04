De SEGOB a INE: debe haber neutralidad

Olga Sánchez Cordero aseguró que neutralidad en comicios no sólo compete a Gobiernos, sino también a autoridades electorales y urgió discreción.

El arranque de producción de 101.6 millones de boletas electorales sirvió al Instituto Nacional Electoral y al Gobierno federal para reclamarse mutuamente neutralidad en la contienda electoral.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la neutralidad no sólo compete a los Gobiernos, también a las autoridades electorales y urgió también a la discreción.

“Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo dice Lorenzo, la autonomía no es autarquía, lo comparto mi querido presidente, considero que siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales administrativas y judiciales.

“Recuerdo también haber escuchado hace algunos años al entonces consejero del INE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral debe ser discreto, el árbitro no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego, la premisa es clara: por definición el árbitro es neutral o no es árbitro, en pocas palabras, hago mías lo que en esa ocasión, en 1994, dijo uno de los primeros seis consejeros ciudadanos, y era que el árbitro electoral fuera eficiente y discreto, siempre tengo presente estas reflexiones”, indicó.

En medio de la confrontación que ha tenido el Instituto con el mandatario Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, el consejero presidente electoral, Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que ante el sistema electoral actual no tiene sentido hablar de fraudes electorales.

“El INE no sólo es el organizador de los comicios, sino el árbitro de la contienda electoral, y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos y actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral… aunque el INE es un órgano constitucional autónomo, esto lo sabe muy bien la Secretaria de Gobernación, muy celoso de su independencia y autonomía, pero también tenemos claro que autonomía no significa autarquía”, dijo Córdova Vianello.

Asimismo, la titular de Segob afirmó que el Gobierno de la República dará al INE, al Tribunal Electoral, a los institutos y tribunales locales todo el apoyo que requieran para que cumplan con oportunidad y calidad sus tareas.

A partir de hoy, 400 trabajadores laborarán 24 horas, divididos en tres turnos, en Talleres Gráficos de México para producir las boletas y el material electoral del próximo 6 de junio.