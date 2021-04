Vacuna para menores de edad podría estar lista a finales de agosto: López-Gatell

El subsecretario de Salud señaló que hasta el momento no existe evidencia científica de la seguridad en aplicación de la vacuna contra coronavirus SARS-CoV-2 en menores de edad.

“Por lo tanto no existe evidencia científica directa de la seguridad y la eficacia de estas vacunas en personas menores de 18 años. Y esto en términos de los estándares de la regulación sanitaria, para lograr la máxima protección de las personas, hace que ninguna autoridad sanitaria del mundo conceda autorización de uso en personas que no sean adultas”.

Durante la nueva modalidad de preguntas y respuestas por parte de la ciudadanía como parte de la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, una mujer preguntó para cuándo estará lista la vacuna para niños y jóvenes de 0 a 19 años de edad.

“Y en su momento las compañías farmacéuticas responsables de estas vacunas y las instituciones académicas que participan en la investigación empezaron ya los estudios para personas menores de 16 años.

“¿Cuánto van a tardar en tenerte los resultados? No lo podemos garantizar, pero de acuerdo a la experiencia es posible que en julio o agosto ya aparezcan algunas de las publicaciones que indican sobre la seguridad y eficacia de estas”, detalló López-Gatell Ramírez.

El subsecretario de Salud consideró que es altamente probable que estos estudios lleguen a la conclusión de que efectivamente la vacuna es eficaz y segura en menores de edad, y añadió, cuando eso ocurra realizaremos las indicaciones de uso, las autorizaciones de uso de emergencia y “deseamos que se amplíe la indicación de uso para también poder proteger de manera directa a personas menores de edad”.