Maestros abandonan elaboración de libros

Denuncian que, además de estar sujetos a una jornada extenuante, no les pagan.

Maestros seleccionados por la SEP para la modificación de contenidos de Libros de Texto Gratuito para primaria aseguraron que la labor es extenuante, no reciben un ingreso económico y representa una carga laboral por la cual ya varios han abandonado el proyecto.

Bajo la condición de no revelar su nombre, la profesora Rocha, cuya especialidad es de Historia, señaló que además del tiempo dedicado a horas de clase, trámites administrativos y evaluaciones deben de tener espacio para cursos y estar al pendiente del chat creado en WhatApp para esta misión.

Decidió atender la convocatoria de la SEP, dijo, como una forma de sumar puntos al mérito profesional.

“Ahorita estamos en un proceso de promoción, buscamos hacer puntos, méritos con superiores, porque queremos ascender, algunos por eso lo hacemos. Un proyecto de este tipo lo pueden estar pagando en 100 mil pesos semestrales a los asesores, pero no se da nada, aún así lo hacemos, pero también debes hacer cuartillas con propuestas y es extenuante”, comentó.

Asimismo, indicó que fueron añadidos a grupos de redes sociales de los que se han salido algunos profesores y se les remplaza a los días.

“Nos asignan administradores por grupos según la materia. Hacemos sesiones como en las clases, en Clasroom, y tenemos grupos de Whats. Ahí te das cuenta que se van saliendo, y luego el administrador ingresa a alguien más y no sabemos más. A veces se quejan de algo y luego salen, unos solo están y no sabemos quiénes sean”, expuso.

De acuerdo con la dirección de Materiales Educativos de la SEP, el colectivo docente que se encargará del rediseño de los libros de Español, Ciencias Naturales, Geografía e Historia de tercero a sexto grado de primaria está conformado por 2 mil 365 integrantes.

Entre el 23 de marzo y el 1 de abril, los docentes participaron en una capacitación de forma virtual de ocho horas diarias; el 4 de abril fue la fecha límite para presentar sus productos finales, por lo que han solicitado prórrogas de al menos una semana más para cumplir con ello.