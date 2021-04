ALERTAN POR FUGA DE CAPITALES AL EXTRANJERO

En los tres primeros meses de este año se ha registrado una salida de capitales de México por 92 mil 287.59 millones de pesos, 4.88% del total de los valores gubernamentales que estaban en manos de extranjeros.

Banco BASE advirtió que, en los tres primeros meses del año, en México se ha registrado salida de capitales de valores gubernamentales y si la tendencia continúa, podría verse un nuevo máximo.

La directora de análisis económico financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, refirió que, en el año, al 25 de marzo, se ha dado una salida de capitales de México por 92 mil 287.59 millones de pesos o 4.88 por ciento del total de los valores gubernamentales que estaban en manos de extranjeros

En los últimos doce meses, la salida de capitales ha sido de 253 mil 767.31 millones de pesos ó 12.36 por ciento del total.

La directiva apuntó que, en el año, al 25 de marzo, han salido 35.9 por ciento de los capitales (valores gubernamentales) que salieron en total del 2020 con sólo 23 por ciento de los días del año transcurridos.

De acuerdo con analistas, esta situación derivaría, en parte, de la pretensión de los legisladores de Morena de crear un impuesto “a la riqueza”, tomando como base la determinación del Gobierno de Argentina de implementar el llamado “Aporte Solidario” para pagar suministros médicos ante la pandemia.

El impuesto, con una tasa de entre 2% y 3.5%, se paga una sola vez y aplica para contribuyentes con patrimonios mayores a 2.5 millones de dólares. Según estimaciones del gobierno argentino, se recaudarán hasta 3.5 millones de dólares con el impuesto.

Los legisladores de Morena consideran que un sistema parecido podría usarse en nuestro país. Con una tasa de 2% para patrimonios de entre 20 y mil millones de pesos, o de 3% para patrimonios de hasta dos mil millones de pesos, la recaudación sería de casi 100 mil millones de pesos. Además, solamente 173 mil contribuyentes se verían afectados.

Manuel Luciano Hallivis Pelayo, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), advirtió que un impuesto sobre riqueza y no sobre ingresos podría ocasionar una fuga de capitales del país.

De acuerdo con Hallivis, mientras un impuesto parecido no se aplique en todo el mundo, las personas con ese tipo de patrimonio simplemente decidirán irse a donde no tengan que pagarlo. Por otro lado, los que no puedan irse se verían obligados a liquidar activos para pagarlo. Al final, ambos escenarios causarían inestabilidad y afectarían a la inversión.