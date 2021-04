Chile continúa con pico de contagios de Covid-19

Chile registró el jueves dos nuevos récords durante la pandemia, al sobrepasar por tercera ocasión en una semana los 8.000 contagiados y superar por segunda jornada los 3.000 enfermos con COVID-19 en las unidades de pacientes críticos, que están al límite desde hace varios días.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló a la prensa que “estamos viviendo una situación muy compleja en nuestro país, como también en la región y en el mundo… es por esto que en los últimos días hemos tenido que tomar medidas muy duras, muy restrictivas”.

Las autoridades impusieron hace diez días una cuarentena total o parcial a 17 de los 19 millones de chilenos en un intento por frenar los contagios. Además, cerraron las fronteras, restringieron los permisos laborales de las empresas no esenciales y suspendieron por dos semanas los comercios de artículos no esenciales, pero hasta el momento no se observa un impacto en el reporte de contagiados.