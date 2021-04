Tunden a candidata del PAN por tuit clasista

Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales donde tildaron de discriminatoria y clasista la crítica de Zermeño quien, ante la presión de no perder adeptos en su campaña se disculpó.

Un artículo publicado por Viri Ríos el 5 de abril en The New York Times sobre lo que llamó “el síndrome de Estocolmo” de las clases medidas mexicanas enamoradas de los ricos que los defienden de cualquier aumento de impuestos, aún si al hacerlo se perjudican.

Previous UE alistaría compra de mil millones de vacunas contra variantes de Covid